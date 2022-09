O que Elizabeth II tem? Entenda estado de saúde da rainha

Monarca foi colocada sob supervisão médica e família real foi chamada; ela está debilitada desde 2021 quando passou uma noite internada

Frank Augstein / POOL / AFP Médico estão preocupados com o estado de saúde de rainha Elizabeth II



A família real foi convocada a comparecer ao castelo de Balmoral, na Escócia, por causa do estado de saúde da rainha Elizabeth II, de 96 anos. Pela manhã, o Palácio de Buckingham informou que a monarca passou por uma nova avaliação e “os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica”, dizia o comunicado. Contudo, acrescentaram que “a rainha continua se sentindo confortável e permanecerá em Balmoral”, onde costuma passar o final do verão. Não se sabe ao certo o que a rainha tem, pois nunca houve uma declaração oficial, a informação que se tem é que ela enfrenta problemas de mobilidade, tanto que passou a utilizar uma bengala. Especulações diziam que ela teria caído no palácio nesta quinta, mas a informação não prosseguia, segundo relatou uma fonte à agência Reuters. Contudo, a saúde de Elizabeth II é motivo de crescente preocupação desde outubro de 2021, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a “exames” médicos que nunca foram detalhados.

Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade. No começo do ano, a monarca testou positivo para Covid-19 e afirmou ter ficado muito cansada e exausta. “Deixa muito cansada e exausta, não é? Essa terrível pandemia. Não é um bom resultado”, disse em conversa com uma ex-paciente da unidade de saúde Asef Hussain, que também sobreviveu a doença. Elizabeth II teve sintomas leves de coronavírus. Desde o começo do ano a rainha tem se afastado de alguns compromissos, como a tradicional cerimônia de abertura do Parlamento britânico, em que o príncipe Charles a substituiu – ele é o primeiro na linha de sucessão. Quebrando as tradições, na terça-feira, 6, quando oficializou Liz Truss como nova premiê, ela não foi à Londres, onde é realizado o evento, e optou por ficar na Escócia e fazer a nomeação lá, por conta de suas dificuldades para viajar.