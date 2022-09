Quem assume o trono britânico após a morte de Elizabeth II? Veja a linha de sucessão

Príncipe Charles é o primeiro na linhagem e já representou a monarca em alguns eventos oficiais

Daniel LEAL / AFP Príncipe Charles é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico



O alerta do Palácio de Buckingham sobre a saúde da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8, preocupa a família real. Aos 96 anos, a monarca foi colocada sob supervisão médica. “Após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica”, diz o comunicado, acrescentando que “a rainha continua se sentindo confortável e permanecerá em Balmoral”, entretanto, os filhos e netos de Elizabeth II, incluindo Harry e sua esposa Megan, que moram nos Estados Unidos, foram chamados e viajaram para a Escócia. Caso a monarca venha a falecer, o primeiro na linha de sucessão é o seu primeiro filho, o príncipe Charles que já tem substituído a mãe em alguns eventos oficiais, como a tradicional cerimônia de abertura do Parlamento britânico. Na sequência vem William, o primogênito de Charles. Há especulações de que o pai renuncie para que ele possa ficar à frente do troco britânico. Depois dele, vem os ser três filhos: George, Charlotte e Louis. Por fim, aparece Harry, e na sequência, Archie Harrison, o último na linha de sucessão.

Linha de sucessão britânica