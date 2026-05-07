OMS alerta para mais casos de hantavírus em surto ‘limitado’

‘Este não é o início de uma epidemia. Este não é o início de uma pandemia’, insistiu a diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove

Eloi ROUYER / AFPTV / AFP OMS



A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que mais casos de hantavírus podem surgir, mas espera que o surto seja “limitado” se precauções forem tomadas, após a doença matar três passageiros de um navio de cruzeiro.

Outro passageiro doente do MV Hondius desembarcou na Europa mais cedo hoje, enquanto a embarcação seguia para uma ilha espanhola e autoridades de saúde se apressavam para mapear o surto da cepa potencialmente letal de transmissão humano-para-humano.

O destino do Hondius gerou alarme internacional após a morte de três pessoas que viajavam nele, embora autoridades de saúde tenham minimizado os temores de um surto global mais amplo do vírus transmitido por ratos, que é menos contagioso que a Covid-19.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse a jornalistas em Genebra que cinco casos confirmados e três suspeitos foram relatados no total, incluindo as três mortes.

“Dado o período de incubação do vírus Andes, que pode ser de até seis semanas, é possível que mais casos sejam relatados”, disse ele, referindo-se à rara cepa detectada a bordo do Hondius, que pode ser transmitida entre humanos.

Sua previsão provou-se rapidamente correta, com o Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, anunciando mais tarde nesta quinta-feira que outro paciente testou positivo.

Mas o diretor de alerta e resposta a emergências da OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistiu: “Acreditamos que este será um surto limitado se as medidas de saúde pública forem implementadas e a solidariedade demonstrada em todos os países”.

Pessoas que se acredita terem contraído o vírus estão sendo tratadas ou isoladas na Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda, Suíça e África do Sul.

“Este não é o início de uma epidemia. Este não é o início de uma pandemia”, insistiu a diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove. “Isso não é Covid.”

Doença rara

O hantavírus é uma doença respiratória rara que geralmente é transmitida por roedores infectados e pode causar sofrimento respiratório e cardíaco, bem como febres hemorrágicas.

Não existem vacinas nem cura conhecida para a doença, o que significa que o tratamento consiste exclusivamente em tentar aliviar os sintomas.

Acredita-se que um passageiro tenha contraído o vírus antes de embarcar no navio na Argentina e, eventualmente, infectado outros a bordo enquanto ele navegava pelo Atlântico.

Três pessoas evacuadas foram retiradas do navio na quarta-feira e uma quarta desembarcou na quinta-feira em Amsterdã, informou a operadora da embarcação, a Oceanwide Expeditions, com sede na Holanda.

“Nenhum indivíduo sintomático está presente a bordo” do navio no momento, enquanto ele navega em direção à ilha espanhola de Tenerife, afirmou em um comunicado.

Duas pessoas que retornaram ao Reino Unido vindas do navio foram aconselhadas a se autoisolarem, informou a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, acrescentando que estavam assintomáticas e insistindo que o risco para o público era “muito baixo”.

Autoridades na Argentina disseram que planejam testar roedores na cidade costeira de Ushuaia, de onde o navio partiu em 1º de abril.

Primeiro caso

Um holandês que embarcou em Ushuaia junto com sua esposa morreu a bordo do navio em 11 de abril.

O corpo do homem foi retirado do navio em 24 de abril em Santa Helena, uma ilha no Atlântico Sul onde outros 29 passageiros desembarcaram, informou a operadora do navio.

“Todos esses hóspedes foram contatados pela Oceanwide Expeditions. Estamos trabalhando para estabelecer detalhes de todos os passageiros e tripulantes que embarcaram e desembarcaram em várias paradas do Hondius desde 20 de março”, disse.

Ghebreyesus afirmou que informou 12 países que seus cidadãos desembarcaram do navio de cruzeiro em Santa Helena.

O alarme foi dado quando a esposa do falecido — que deixou o navio para acompanhar o corpo dele até a África do Sul — morreu lá 15 dias depois, após também adoecer, com o hantavírus confirmado como a causa em 4 de maio.

O casal havia visitado Chile, Uruguai e Argentina antes do cruzeiro, informaram autoridades argentinas.

A holandesa voou em um avião comercial da ilha de Santa Helena para Joanesburgo enquanto apresentava sintomas.

As autoridades estavam tentando rastrear as pessoas naquele voo, que a transportadora sul-africana Airlink disse que transportava 82 passageiros e seis tripulantes.

Uma passageira alemã morreu em 2 de maio. O corpo dela permanece no navio.