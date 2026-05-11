Brasil e China estabelecem acordo para isenção de vistos

Medida facilita viagens de turismo e negócios entre os dois países

Marcelo Camargo / Agência Brasil Brasileiros já podem visitar a China sem visto



O acordo formalizado nesta segunda-feira (11) permite que cidadãos brasileiros e chineses tenham trânsito entre os países sem necessidade de visto por até 30 dias. A decisão tem foco no fortalecimento do fluxo de viajantes para turismo, negócios, atividades artísticas, culturais, recreativas e desportivas, além de visita a familiares e participação em eventos.

Brasil registrou recorde de turistas em 2025: 9.287.196

Com a isenção, espera-se um aumento significativo no número de chineses no Brasil. Em 2025, o país registrou recorde histórico no número de turistas, totalizando mais de nove milhões de ingressos de estrangeiros no Brasil.

A medida de reciprocidade facilita principalmente para cidadãos chineses, pois brasileiros já podem visitar a China sem visto desde maio de 2025. As isenções recíprocas têm validade até 31 de dezembro de 2026.

*Com informações do MRE e MTur.