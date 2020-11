Reino Unido solicita avaliação da vacina da AstraZeneca com Oxford

Anúncio foi feito um dia depois da farmacêutica reconhecer que cometeu um erro nas dosagens durante os testes e afirmar que o imunizante deve passar por novos estudos

EFE/ Antonio Lacerda/Archivo Além da vacina da AstraZeneca, agência reguladora britânica está avaliando imunizante da Pfizer



O governo do Reino Unido solicitou formalmente que a vacina contra a Covid-19 elaborada pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford seja avaliada pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês). O pedido foi feito nesta sexta-feira, 27, sendo o primeiro passo significativo para obter a aprovação do imunizante para distribuição entre a população. A entidade reguladora terá acesso aos dados referentes ao desenvolvimento para determinar se o produto cumpre com os padrões requeridos de segurança, eficácia e qualidade.

Um dia antes, na quinta-feira, 26, a AstraZeneca reconheceu que deveria fazer novos estudos em sua vacina por ter cometido um erro na dosagem recebida por uma parcela dos participantes dos testes. O governo britânico já tinha comprado, antecipadamente, 100 milhões de doses da vacina. Nesse momento, já estão sendo avaliadas pela MHRA o imunizante contra o coronavírus desenvolvido conjuntamente pelas farmacêuticas Pfizer e BioNtech.

*Com informações da EFE