Onda de calor causa apagão em Buenos Aires e afeta 200 mil pessoas

Temperaturas na Argentina superaram os 40ºC nesta terça e demandaram maior consumo de energia

Enrique García Medina/EFE Pessoas se protegem do sol hoje no bairro Constitución, em Buenos Aires



Mais de 200 mil pessoas sofreram cortes de luz nesta terça-feira, 11, em Buenos Aires e arredores devido à alta demanda motivada por uma onda de calor que gerou o colapso do sistema elétrico. De acordo com dados governamentais do Ente Regulador da Eletricidade (Enre), há 153.314 clientes afetados por apagões na área sob a responsabilidade da empresa Edenor. “Uma linha de alta tensão ficou fora de serviço devido a um incêndio em uma casa no distrito de San Martín (na província de Buenos Aires)”, disse a empresa em comunicado. “Afetou uma grande parte do corredor norte da Cidade Autônoma de Buenos Aires e do Conurbano. A empresa iniciou os trabalhos de normalização, que serão escalonados e o serviço deverá ser gradualmente restabelecido nas próximas horas”, acrescentou.

A Edesur, uma das empresas que gerencia o fornecimento de eletricidade na área metropolitana, explicou que havia falhas em linhas de alta tensão. Isso provocou o corte do serviço em duas subestações, afetando o fornecimento de 58.445 clientes. Ambas as empresas são responsáveis pelo fornecimento de 5,3 milhões de clientes, dos quais 211.759 ficaram sem energia. A Argentina está atravessando uma onda de calor com temperaturas superiores a 40ºC, motivando um maior consumo de eletricidade. Espera-se que o avanço de uma frente fria através do centro do país gere uma leve queda das temperaturas, uma vez que o calor continuará durante toda a semana entre 30ºC e 35ºC.

*Com informações da EFE