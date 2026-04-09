ONU condena ataques de Israel contra o Líbano após cessar-fogo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os ataques representam ‘um grave risco aos esforços por uma paz duradoura e abrangente na região’

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou os ataques lançados por Israel contra o Líbano que mataram mais de 180 pessoas na quarta-feira (8) um dia após o anúncio da trégua entre os Estados Unidos e o Irã.

Em comunicado, Guterres lamentou “a perda de vidas civis” e disse estar “profundamente alarmado com o impacto crescente” da ofensiva sobre a população libanesa.

O chefe da ONU afirmou ainda que os ataques representam “um grave risco para o cessar-fogo e os esforços para uma paz duradoura e abrangente na região” e pediu o fim imediato das hostilidades.

*Estadão Conteúdo