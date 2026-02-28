Operação dos EUA e de Israel contra Irã é ‘grave ameaça à paz’, diz Guterres

Em reunião de emergência do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU declarou que não pode confirmar que o aiatolá Ali Khamenei morreu no ataque

EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI António Guterres fez alerta de que a operação pode "desencadear" uma série de eventos incontroláveis no Oriente Médio



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste sábado (28) que os ataques contra o Irã geram uma situação de “grave ameaça à paz e segurança internacionais”. A fala foi feita durante pronunciamento em reunião de emergência do Conselho de Segurança da organização.

Guterres fez alerta de que a “ação militar apresenta o risco de desencadear uma série de eventos que ninguém pode controlar na região mais volátil do mundo”. Ele ainda acrescentou que a situação é “muito fluida”.

O chefe da ONU declarou que não pode confirmar os relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

“Os ataques supostamente causaram baixas civis significativas. De acordo com a mídia iraniana, um ataque aéreo matou pelo menos 85 pessoas e feriu muitas outras em uma escola de meninas em Minab, na Província de Hormozgan, e uma escola em Teerã também foi atingida, causando duas mortes”, disse Guterres.

Suposta morte de Khamenei em ataques

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou que o aiatolá Ali Khamenei morreu durante a operação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Trump disse que o aiatolá é “uma das pessoas mais perversas da história”. O republicano afirmou que a suposta morte do líder supremo do Irã não representa “justiça só ao povo iraniano, mas para todos os grandes norte-americanos e para aqueles de muitos países que foram mortos ou mutilados” pelo regime teocrático.

“[Khamenei] não conseguiu escapar de nossa inteligência e de nossos sofisticados sistemas de rastreamento e, trabalhando em estreita colaboração com Israel, não havia nada que ele ou que outros líderes, que foram mortos juntos, pudessem fazer”, declarou o republicano.

A agência de notícias Reuters noticiou mais cedo que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu durante os ataques dos Estados Unidos e Israel. A informação foi dada por um oficial israelense.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse à emissora norte-americana NBC News que Khamenei estava vivo, assim como todos os altos funcionários. “Portanto, todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem”, disse o chanceler.

Ataques

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada deste sábado. Tel-Aviv classificou os ataques como preventivos.

Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

Os Estados Unidos e Israel afirmaram que a operação mirou locais militares do Irã. O exército israelense alertou os iranianos que, se estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país, deveriam se retirar dos locais.

No sul do Iraque, houve um bombardeio contra uma base militar que abriga um grupo pró-Irã. Ao menos duas pessoas morreram, segundo informaram as autoridades.

Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da agência de notícias AFP.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que mirou a Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou estar tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP na capital saudita, Riade, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, capital do Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos EUA. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques recebidos.

*Com informações de Estadão Conteúdo e AFP