Oposição aparece à frente de Orbán em primeiros resultados na Hungria

Com 29% dos votos apurados, a legenda de Peter Magyar soma 50% contra 41% da sigla do premiê

Attila KISBENEDEK / AFP Viktor Orbán está há 16 anos no poder da Hungria



Os primeiros resultados da eleição na Hungria mostram que o partido de oposição de Peter Magyar está à frente do partido do primeiro-ministro, Viktor Orbán, que está há 16 anos no poder.

Entretanto, o resultado final ainda é incerto. Com 29% dos votos contados, o partido Tisza, de Magyar, tinha 50% de apoio contra 41% do partido governante Fidesz, de Orbán. Essa proporção mudará à medida que mais votos forem contados.

A contagem mostrou o Tisza à frente em 95 dos 106 distritos eleitorais da Hungria. A contagem de votos é geralmente mais lenta na capital Budapeste, que se espera favorecer o partido de Magyar.

*Estadão Conteúdo