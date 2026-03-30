Otan diz que fará o necessário para proteger a Turquia após interceptar míssil

Este é o quarto episódio do tipo desde o início da escalada de tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo o Ministério da Defesa turco

EFE O incidente ocorre em meio à intensificação do conflito regional envolvendo Irã, Israel e EU



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interceptou nesta segunda-feira (30) mais um míssil balístico lançado do Irã em direção à Turquia, no quarto episódio do tipo desde o início da escalada de tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo o Ministério da Defesa turco.

De acordo com a pasta, o projétil entrou no espaço aéreo turco e foi neutralizado por unidades de defesa aérea e antimísseis da Otan posicionadas no Mediterrâneo oriental. “Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas de forma decisiva e sem hesitação contra qualquer ameaça ao território e ao espaço aéreo do nosso país”, afirmou o ministério.

Em publicação no X, a porta-voz da Otan, Allison Hart, confirmou a interceptação. “A Otan novamente interceptou com sucesso um míssil balístico iraniano em direção à Turquia. A aliança está preparada para tais ameaças e fará o necessário para defender todos os aliados”, escreveu.

O incidente ocorre em meio à intensificação do conflito regional envolvendo Irã, Israel e EUA, com ataques cruzados atingindo infraestrutura energética e militar em diversos países do Oriente Médio. Nas últimas horas, o Irã lançou ofensivas contra alvos no Golfo, enquanto Israel e forças americanas ampliaram bombardeios em território iraniano.

A Turquia, que tem buscado manter posição de neutralidade e participar de esforços de mediação, reforçou sua defesa aérea com apoio da Otan. No início do mês, a aliança deslocou dois sistemas antimísseis Patriot para o país.

A escalada militar também eleva preocupações com a segurança energética global, diante de ataques a instalações de petróleo e ameaças ao Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de energia.

*Estadão Conteúdo