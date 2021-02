Projeto terá exposição a céu aberto em SP e plataforma online de obras na pandemia

A ‘Mostra Museu: Arte na quarentena’ vai abrigar trabalhos produzidos em diversas linguagens, como pinturas, grafites e até filmes; artistas do mundo inteiro podem se inscrever

Reprodução / Instagram @MostraMuseu Cerca de 200 trabalhos serão selecionados para compor a plataforma online do projeto e uma exposição a céu aberto nas ruas da cidade de São Paulo



O isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus propiciou tempo e inspiração para os artistas. O período também foi importante para que outras pessoas descobrissem na pintura e na fotografia, por exemplo, uma forma de exprimir sentimentos. Pensando nisso, artistas brasileiros decidiram criar a “Mostra Museu: Arte na quarentena”. Cerca de 200 trabalhos serão selecionados para compor a plataforma online do projeto e uma exposição a céu aberto nas ruas da cidade de São Paulo. O evento vai abrigar trabalhos produzidos em diversas linguagens, desde pinturas e grafites, até filmes e videoartes. Artistas do mundo inteiro podem se inscrever, como explica a idealizadora do projeto, Chiara Paim.

“O projeto nasce, justamente, desse encontro entre todas as pessoas, povos, de viverem o mesmo contexto global e porquê separar no momento de arte, que é quando as pessoas têm que ficar mais unidas”, disse. Na avaliação da curadora do Núcleo de Arte, Ana Carolina Ralston, o período da quarentena fez com que a produção artística aumentasse, na contramão de outras áreas. “Eu acho que, talvez, em um primeiro momento, muitos artistas sentiram bloqueados por causa do medo e de algum sentindo no início da pandemia, mas logo isso se tornou uma válvula de escape”, avaliou. As inscrições para a “Mostra Museu: Arte na quarentena” estão disponíveis no site mostramuseu.com e vão até o próximo dia 05. As obras serão exibidas a partir de abril neste mesmo site e também em mobiliários urbanos de São Paulo. Os organizadores vão premiar os quatro artistas mais criativos com um prêmio em dinheiro, mas o valor ainda não foi definido.

*Com informações da repórter Nicole Fusco