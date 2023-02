Pais de polonesa que diz ser Madeleine McCann quebram silêncio e afirmam que menina ‘sempre quis ser famosa’

Declaração foi compartilhada no Facebook da organização Missing Years Ago; familiares estão devastados com a situação e preocupados com a saúde metal da jovem

Família de Julia Wandelt disse que jovem não é Madeleine Mccann e afirmou que esta preocupada com a saúde mental da menina



A possível localização de Madeleine McCann ganhou mais um episódio nesta sexta-feira, 24. Pela primeira vez, os pais da polonesa Julia Wandelt, que alega ser a alemã desaparecida em 2007, deram um depoimento e disseram ter provas que mostram que a jovem de 21 anos não é quem ela acredita ser. A declaração foi compartilhada no Facebook da organização polonesa Missing Years Ago. “Para nós, como família, é óbvio que Julia é nossa filha, neta, irmã, sobrinha, prima e sobrinha. Temos memórias, temos fotos. Júlia também tem essas fotos, porque as tirou da casa da família junto com a certidão de nascimento, além de inúmeras altas hospitalares”, disseram os familiares, alegando que a jovem saiu de casa e está recusando fazer tratamento para problemas de saúde mental. Eles dizem não entender a razão para a menina estar fazendo isso. “Sempre procuramos entender todas as situações que aconteciam com Julia. Várias terapias, remédios, psicólogos e psiquiatras, Ela não ficava sozinha”, relataram os pais que também informaram que a menina sempre teve sonho de ser famosa. “Já quis ser cantora, modelo… Ela sempre quis ser popular. O que está acontecendo agora é que ela tem um milhão de seguidores”, a conta da polonesa onde ela posta suas semelhanças com a menina alemã, conta com mais de um milhão de seguidores. “Temos medo de que Julia carregue o inevitável. A internet não vai esquecer, e é óbvio que Julia não é Maddie”, garantiu os pais que também informaram que estão devastados com a situação. O ‘Daily Star’ informou que uma fonte próxima aos McCann – família de Madeleine – disse que eles não estão se arriscando, mas estão dispostos a olhar todas as pistas. “É importante que eles olhem para todos os fatores, a garota parece semelhante. Não há como contestar isso.”