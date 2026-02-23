Países emitem alertas após morte de chefe de cartel no México
O Departamento de Estado dos EUA recomendou que seus cidadãos fossem para hotéis e buscassem abrigo até novos avisos
Diversos países emitiram alertas de segurança relacionados ao México. O país matou neste fim de semana Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), o cartel mais poderoso do México por meio do uso da violência, desafiando o governo.
O Departamento de Estado dos EUA recomendou que seus cidadãos fossem para hotéis e buscassem abrigo até novos avisos. O Canadá também alertou canadenses no sudoeste do México, para que acompanhassem as notícias e recomendações das autoridades locais.
O Ministério de Segurança da Costa Rica também emitiu um alerta para voos do México, buscando impedir a entrada de pessoas procuradas no país. O Reino Unido recomendou aos seus cidadãos “exercerem extrema cautela, seguirem as recomendações das autoridades locais, incluindo as ordens para permanecerem em casa, e evitarem viagens não essenciais para as áreas afetadas”.
O Consulado da China também se manifestou e recomendou aos chineses que “permanecerem vigilantes, manterem-se informados sobre os comunicados das autoridades locais e seguirem rigorosamente suas diretrizes”.
Cancelamento de voos
Várias companhias aéreas americanas e canadenses cancelaram neste domingo (22) dezenas de voos para destinos no México após distúrbios relacionados a uma operação militar na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, um importante líder do crime organizado.
As companhias americanas United, Southwest e Alaska, assim como as canadenses Air Canada e WestJet/Sunwing, anunciaram em comunicados separados o cancelamento de voos para Puerto Vallarta, Guadalajara e também para Manzanillo.
Várias empresas precisaram que alguns aviões retornassem quando já estavam a caminho do México.
*Com informações da AFP
