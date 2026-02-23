Países emitem alertas após morte de chefe de cartel no México

O Departamento de Estado dos EUA recomendou que seus cidadãos fossem para hotéis e buscassem abrigo até novos avisos

Ulises RUIZ/AFP Jovens passam pela janela de uma delegacia de polícia atingida por balas em Guadalajara, Jalisco, México, em 23 de fevereiro de 2026, um dia após os confrontos. O México enviou 10 mil soldados para reprimir os confrontos desencadeados pelo assassinato do traficante de drogas mais procurado do país, Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder do Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG), que ceifou dezenas de vidas, disseram autoridades em 23 de fevereiro. (Foto de Ulises RUIZ/AFP)



Diversos países emitiram alertas de segurança relacionados ao México. O país matou neste fim de semana Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), o cartel mais poderoso do México por meio do uso da violência, desafiando o governo.

O Departamento de Estado dos EUA recomendou que seus cidadãos fossem para hotéis e buscassem abrigo até novos avisos. O Canadá também alertou canadenses no sudoeste do México, para que acompanhassem as notícias e recomendações das autoridades locais.

O Ministério de Segurança da Costa Rica também emitiu um alerta para voos do México, buscando impedir a entrada de pessoas procuradas no país. O Reino Unido recomendou aos seus cidadãos “exercerem extrema cautela, seguirem as recomendações das autoridades locais, incluindo as ordens para permanecerem em casa, e evitarem viagens não essenciais para as áreas afetadas”.

O Consulado da China também se manifestou e recomendou aos chineses que “permanecerem vigilantes, manterem-se informados sobre os comunicados das autoridades locais e seguirem rigorosamente suas diretrizes”.

Cancelamento de voos

Várias companhias aéreas americanas e canadenses cancelaram neste domingo (22) dezenas de voos para destinos no México após distúrbios relacionados a uma operação militar na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, um importante líder do crime organizado.

As companhias americanas United, Southwest e Alaska, assim como as canadenses Air Canada e WestJet/Sunwing, anunciaram em comunicados separados o cancelamento de voos para Puerto Vallarta, Guadalajara e também para Manzanillo.

Várias empresas precisaram que alguns aviões retornassem quando já estavam a caminho do México.

*Com informações da AFP