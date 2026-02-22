Companhias aéreas cancelam voos para o México após morte de chefe narco

Diversas aeronaves retornaram aos seus países de origem enquanto ainda estavam voando

Alfredo ESTRELLA/AFP Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos



Várias companhias aéreas americanas e canadenses cancelaram neste domingo (22) dezenas de voos para destinos no México após distúrbios relacionados a uma operação militar na qual morreu o chefe do narcotráfico Nemesio Oseguera, um importante líder do crime organizado.

As companhias americanas United, Southwest e Alaska, assim como as canadenses Air Canada e WestJet/Sunwing, anunciaram em comunicados separados o cancelamento de voos para Puerto Vallarta, Guadalajara e também para Manzanillo.

Várias empresas precisaram que alguns aviões retornassem quando já estavam a caminho do México.

Entenda

Oseguera era um dos chefes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões). Ele é um dos líderes do narcotráfico mais importantes a ser abatido após a prisão dos fundadores do Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, e Ismael “Mayo” Zambada, atualmente presos nos Estados Unidos.

A morte de Oseguera foi informada pelos jornais El Universal e Reforma, e pela emissora Televisa.

Mais cedo, homens armados bloquearam com carros e caminhões incendiados diversas vias do estado de Jalisco (oeste), em resposta a uma operação das forças federais na região.

*Com informações da AFP