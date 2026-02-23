Morte de ‘El Mencho’, líder de cartel, gera onda de violência no México com bloqueios, incêndios e ataques

Pelo menos 27 agentes de segurança, 30 criminosos e uma cidadã morreram durante a operação e em confrontos posteriores; chefão do tráfico de drogas, de 59 anos morreu a caminho da Cidade do México

A morte de ‘El Mencho’, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), gerou uma onda de violência no México e obrigou o governo a mobilizar cerca de 10 mil militares no oeste do país para garantir a segurança após a morte de seu maior chefe do narcotráfico em uma operação militar que deixou quase 60 mortos e desencadeou uma onda de violência.

Pelo menos 27 agentes de segurança, 30 criminosos e uma cidadã morreram durante a operação e em confrontos posteriores, informou nesta segunda-feira (23) o secretário de Segurança, Omar García Harfuch. O chefão do tráfico de drogas, de 59 anos, ficou ferido no confronto com militares no município de Tapalpa e morreu durante o traslado aéreo para a Cidade do México.

Em resposta a morte do líder, o cartel bloqueou estradas, incendiou veículos, atacou postos de gasolina, comércios e bancos e enfrentou as autoridades em 20 estados mexicanos. Washington oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 77,44 milhões, na cotação atual).

Seu cartel foi designado como organização terrorista estrangeira pelo governo dos Estados Unidos em fevereiro de 2025. A presidente Claudia Sheinbaum assegurou nesta segunda que já não há bloqueios nas estradas, embora a AFP tenha constatado que ainda restam alguns perto de Guadalajara e da região onde ocorreu a captura. Guadalajara é a segunda cidade mais importante do México, com cerca de cinco milhões de habitantes na área metropolitana, e será sede de quatro partidas da Copa do Mundo de futebol de 2026.

As escolas do estado de Jalisco suspenderam as aulas, assim como as de cerca de uma dezena de outros estados, como medida de precaução diante de possíveis atos violentos.

A morte do líder de uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo gera dúvidas sobre quem o sucederá no comando desse cartel.

*Com AFP