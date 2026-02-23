Itália exibe restos de São Francisco de Assis pela 1ª vez e peregrinos se emocionam: ‘Evento único’

Corpo do santo, fundador da ordem dos franciscanos, que renunciou à sua riqueza e dedicou a vida aos pobres, foi levado para a basílica construída em sua homenagem em 1230

JULIETTE RABAT / AFP Uma foto mostra os restos mortais de São Francisco de Assis em exposição numa vitrine dentro da Basílica de São Francisco de Assis, durante uma apresentação à imprensa em Assis



Desde domingo (22) milhares de peregrinos visitaram os restos de São Francisco de Assis, na Itália, expostos ao público pela primeira vez no 800º aniversário de sua morte. “Corpus Sancti Francisci”: uma inscrição em latim na vitrine de acrílico lembra aos visitantes a quem pertence o esqueleto do santo falecido em 1226, cujas relíquias estarão expostas até 22 de março, em frente ao altar da igreja inferior da Basílica de São Francisco de Assis.

Uma longa fila de peregrinos esperava do lado de fora do templo, que abriu suas portas às 07h00 (horário local). Cerca de 400 mil pessoas já reservaram um lugar. Nicoletta Benolli, de 65 anos, viajou de Verona para contemplar os restos mortais e afirmou, emocionada, que foi um evento “único”.

“Em um momento como esse, temos a verdade diante de nossos olhos”, resumiu. Uma iniciativa que “pode ser uma experiência significativa tanto para crentes quanto para não crentes, pois Francisco testemunha, com esses ossos tão danificados, tão consumidos, que se entregou completamente”, explicou o frei Giulio Cesáreo, diretor de comunicação do convento franciscano de Assis.

Resto de São Francisco foram encontrados em 1818

O corpo do santo, fundador da ordem dos franciscanos, que renunciou à sua riqueza e dedicou a vida aos pobres, foi levado para a basílica construída em sua homenagem em 1230. Mas foi somente em 1818, ao final de escavações realizadas com a máxima discrição, que seu túmulo foi descoberto.

Geralmente escondido, o relicário transparente que contém os restos mortais de São Francisco desde 1978 foi retirado na manhã de sábado do cofre de metal onde repousava em seu túmulo de pedra, na cripta da basílica.

O pequeno esqueleto, cujo crânio foi danificado durante sua transferência para a basílica no século XIII, repousa sobre um pano de seda branca.Os ossos de São Francisco foram exibidos apenas uma vez antes, em 1978, para um número limitado de pessoas e por um único dia.

“O que é verdadeiramente belo, e não estava inicialmente planejado, é o fato de que um relicário de vidro à prova de balas e de arrombamento, completamente transparente, cobrirá o corpo de Francisco, permitindo-nos não apenas ver, mas também tocar este relicário”, acrescentou o frei Cesáreo.

Além da estrutura de vidro que cobre a de acrílico, haverá câmeras de vigilância 24 horas para garantir a segurança do esqueleto, que deverá receber 15.000 visitantes por dia durante a semana e até 19.000 aos sábados e domingos.

*Com AFP