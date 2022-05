Papa escolhe dois brasileiros para serem os novos cardeais; saiba quem são

Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, vão ser nomeados no dia 27 de agosto durante o Consistório

Vincenzo PINTO / AFP Os 21 novos cardeiais vão ser nomeados em uma celebração no dia 27 de agosto



Dois brasileiros estão entre os 21 novos cardeais que o Papa Francisco vai nomear no dia 27 de agosto durante o Consistório. O anúncio foi feito pela própria entidade que informou que mais duas pessoas da América Latina estão presentes na lista. “No sábado, 27 de agosto, celebrarei um Consistório para a criação de novos cardeais”, declarou o pontífice logo após sua tradicional oração dominical da janela do Palácio Apostólico que dá para a Praça de São Pedro. Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, e Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, são os dois brasileiros que compõem os novos cardeias.

Este será o oitavo Consistório do pontificado do Papa Francisco. Em caso de conclave, apenas 16 deles, com menos de 80 anos, poderão participar da eleição de um novo Papa. Os outros dois membros da América Latina são: o paraguaio Adalberto Martínez Flores, o arcebispo de Assunção, o paraguaio Adalberto Martínez Flores e Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcebispo emérito de Cartagena, na Colômbia. Este último está entre os cinco que não poderão votar durante o conclave por terem mais de 80 anos.

Dom Leonardo Steiner

Nascido em 1950 em Forquilhinha (SC), Dom Leonardo Steiner será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Ele fez sua profissão religiosa em agosto de 1976 na Ordem dos Frades Menores e dois anos depois foi ordenado sacerdote. Nomeado bispo em 2005 pelo Papa João Paulo II, tomou posse como arcebispo de Manaus em janeiro de 2020. Steiner é bacharel em Filosofia e Pedagogia pela Faculdade Salesina de Lorena e por duas vezes foi secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Atualmente, ele também é o 1º Vice-presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, criada em 2020 e erigida canonicamente pelo Papa Francisco em 2021.

Dom Paulo Cezar Costa

Graduado em teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro e com mestrado e doutorado na mesma área pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Dom Paulo Cezar Costa nasceu em 1967, em Valença, e foi ordenado presbítero aos 25 anos. Desde dezembro de 2020 é arcebispo de Brasília. Ele também já atuou no âmbito acadêmico e é responsável pelo Setor Universidades da Igreja no Brasil da Comissão Episcopal Pastoral para Educação e Cultura. No Vaticano, Costa é membro da Pontifícia Comissão para América Latina e do Pontifício Conselho para Unidade dos Cristãos.