Papa Francisco apresenta sinais de recuperação após 14 dias de hospitalização

Boletim médico divulgado pelo Vaticano comunicou que a ‘leve insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu’ e o líder católico registrou ‘uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar’

Alberto PIZZOLI / AFP Desde o início da semana, o papa conseguiu retomar parte de seu trabalho no hospital



O Papa Francisco, que está internado na clínica Gemelli em Roma desde o dia 14 de fevereiro, apresenta sinais de recuperação após duas semanas de tratamento para pneumonia bilateral. De acordo com informações divulgadas pelo Vaticano nesta quinta-feira (27), o pontífice tem se mostrado de bom humor e descansado, além de ter dormido bem nos últimos dias.

A evolução do estado de saúde do Papa é encorajadora, com melhorias na condição inflamatória pulmonar e na leve insuficiência renal que havia sido identificada. Apesar dos avanços, os médicos ainda consideram o prognóstico como “reservado”, indicando que a situação requer monitoramento contínuo.

Desde que foi hospitalizado, o Papa enfrentou complicações decorrentes de uma bronquite que culminou na pneumonia bilateral. A equipe médica continua a acompanhar de perto sua recuperação, garantindo que ele possa realizar atividades normais dentro de suas limitações.

Desde o início da semana, o papa conseguiu retomar parte de seu trabalho no hospital, à medida que as orações prosseguem no mundo por sua rápida recuperação. Paralelemanente, no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu na última quarta-feira uma missa na capela do Palácio da Alvorada pela saúde do papa Francisco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira