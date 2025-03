Papa Francisco sofre dois episódios de insuficiência respiratória, e ventilação mecânica é retomada

Pontífice está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando uma infecção respiratória grave evoluiu para pneumonia bilateral

O papa Francisco, de 88 anos, apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3), informou o Vaticano. O pontífice precisou passar por broncoscopias para aspiração de secreções e teve retomada a ventilação mecânica não invasiva. De acordo com o boletim médico divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, os problemas respiratórios foram causados pelo acúmulo significativo de muco nos brônquios, resultando em broncoespasmo.

Apesar do quadro, Francisco permaneceu “vigilante, orientado e colaborativo”. O prognóstico do líder da Igreja Católica segue reservado. O papa está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando uma infecção respiratória grave evoluiu para pneumonia bilateral. Nos últimos dias, apresentou períodos de estabilidade, mas os episódios desta segunda-feira indicam a persistência de complicações respiratórias.

No fim de semana, boletins anteriores haviam relatado que Francisco teve uma noite de descanso tranquilo e estava estável. Entretanto, na sexta-feira (28), ele já havia enfrentado um episódio de broncoespasmo, condição que causa dificuldade para respirar e pode resultar em broncoaspiração.

Esta é a internação mais longa de Francisco desde o início de seu pontificado, em 2013. O Vaticano não informou por quanto tempo o tratamento deve continuar.

