Papa nomeia novos cardeais em meio a rumores de renúncia

Vinte novos membros do Colégio Cardinalício serão consagrados no consistório deste sábado, 27, entre eles, dois brasileiros

Vincenzo PINTO / AFP Os 20 novos cardeais vão ser nomeados neste sábado, 27



O Papa Francisco nomeia 20 novos cardeais neste sábado, 27. A decisão ocorre dois dias antes de um consistório extraordinário (reunião de cardeais) marcado para segunda e terça-feira no Vaticano. Sob rumores de uma possível renúncia, as nomeações do pontífice seriam uma espécie de pré-sucessão, já que parte dos nomeados futuramente vão eleger o próximo líder da Igreja Católica. Entre os novos membros do Colégio Cardinalício, estão dois brasileiros: o arcebispo de Brasília, Paulo Cezar Costa; e o arcebispo de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner, que será o primeiro cardeal da região amazônica. Foram nomeados religiosos de todo o mundo, em especial de países da América Latina, Ásia e África como Paraguai, Índia, Singapura, Mongólia, Timor Leste, Nigéria e Gana. Entre os novos cardeais, 16 serão eleitores do futuro processo sucessório, pois é requisito ter menos de 80 anos de idade para eleger um papa. Estava prevista a nomeação de 21 líderes religiosos, mas haverá um a menos, já que o belga Lucas Van Looy decidiu não aceitar o título. O número total de cardeais aumentará para 227, com os eleitores passando de 116 para 132 e os não-eleitores de 91 para 95. A distribuição geográfica também mudou: por exemplo, em 2013, Ásia e Oceania tinham 11 cardeais eleitores e, após o consistório de sábado, chegarão a 24. Além disso, alguns vêm de áreas onde nunca houveram cardeais, como Tonga e Papua Nova Guiné.

O tema principal do consistório extraordinário será, como indicou o papa, refletir sobre a nova Constituição Apostólica “Praedicate evangelium”, que trata da reforma da Cúria, a administração da Igreja Católica. Alguns vaticanistas acreditam que o papa também possa consultar os cardeais sobre outras questões importantes para a instituição, tais como a elaboração de estatutos que regulamentam a figura do papa emérito. O consistório sem precedentes, o uso de uma cadeira de rodas pelo papa e a visita de Francisco, no último domingo, 21, a Áquila – cidade onde Celestino V, o primeiro pontífice a renunciar na história, está enterrado – alimentaram especulações sobre uma possível renúncia do líder da Igreja Católica em breve.

*Com informações da EFE