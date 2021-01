Para conter variantes do coronavírus, Alemanha vai proibir entrada de visitantes do Brasil

Determinação passará a valer a partir de sábado, 30, e deverá se estender até o dia 17 de fevereiro

EFE/Sebastião Moreira País tem 56 mil mortes causadas pela doença



Tentando impedir o avanço das variantes do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o governo da Alemanha decidiu vetar a entrada de visitantes que venham do Brasil. Outros países que estão com alta presença de novas cepas do coronavírus também entraram na lista, como Reino Unido, África do Sul, Portugal e Irlanda. A medida havia sido antecipada por Horst Seehofer, ministro do Interior do país, na última quinta-feira e foi aprovada nesta sexta, 29. A determinação passará a valer a partir de sábado, 30, e deverá se estender até o dia 17 de fevereiro. Duramente atingida pela segunda onda pela pandemia, a Alemanha soma 2,2 milhões de casos e 56 mil mortes causadas pela Covid-19. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da pandemia pelo mundo.

*Com informações da EFE