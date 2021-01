‘Única certeza que tenho é que Baleia Rossi será presidente da Câmara’, diz Maia

Atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia fez publicação nas redes sociais após uma semana sem declarações e reforçou apoio ao candidato

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO 27/01/2021 Maia usou redes sociais para fazer declaração



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para reclamar sobre a especulação em torno das eleições para presidência na Câmara e afirmar que está certo do nome do próximo vencedor. “A única certeza que eu tenho é: Baleia Rossi será o próximo presidente da Câmara dos Deputados”, afirmou. O deputado do MDB oficializou a candidatura à casa legislativa no dia 6 de janeiro, quase um mês após o candidato apoiado pelo Governo Federal, Arthur Lira (PP) anunciar que vai concorrer ao pleito.

A fala de Maia ocorre na semana em que informações de bastidores apontam um suposto “racha” no DEM, partido do presidente. Com menos da metade dos deputados da legenda declarando voto em Baleia Rossi, alguns parlamentares estariam inclinados a votar no candidato apoiado por Jair Bolsonaro. As eleições que vão escolher o próximo presidente da Câmara estão marcadas para a segunda-feira, 1º. Além de Baleia Rossi e Arthur Lira, a Câmara conta com pelo menos outros cinco candidatos para a vaga. Entre eles, estão Luiza Erundina (PSOL), Alexandre Frota (PSDB) e o Fábio Ramalho (MDB).