Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar nesta segunda-feira, 1º, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo - 21/01/2021 O general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, é o convidado do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira, 1º



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 1º, a partir das 21h30, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Substituto de Nelson Teich, ele assumiu a pasta interinamente em maio de 2020, no início da pandemia do coronavírus no Brasil, e foi efetivado em setembro do mesmo ano. No epicentro de duas grandes crises — a dificuldade para colocar em prática a campanha nacional de vacinação e a escassez de leitos hospitalares e de cilindros de oxigênio no Amazonas —, o ministro tem sido defendido por Jair Bolsonaro das críticas. “O Pazuello é excepcional”, diz o presidente. O militar é alvo de um inquérito que visa investigar sua atuação à frente do Ministério da Saúde. Além disso, a oposição pede que seja instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para verificar se Pazuello cometeu crime de responsabilidade durante sua gestão. O programa comandado pelo apresentador Augusto Nunes terá na bancada Leda Nagle, jornalista e apresentadora do Canal da Leda Nagle, Marina Machado, jornalista especializada em saúde, Lívia Zanolini, apresentadora do “Tá Explicado”, da Jovem Pan, e Fabio Zanini, colunista da “Folha de S.Paulo”.

Pazuello será o quinto ministro de Bolsonaro entrevistado pelo “Direto ao Ponto”. Já foram sabatinados Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura), além do vice-presidente Hamilton Mourão, convidado de estreia — a entrevista já ultrapassou 1,3 milhão de visualizações e foi recentemente reexibida. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.