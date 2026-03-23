‘Pare, caminhão um!’: áudio mostra tentativa de evitar colisão em aeroporto de NY

Acidente no aeroporto de LaGuardia deixou dois mortos, o piloto e o copiloto, e 41 pessoas a bordo foram levadas ao hospital; veja o diálogo

Foto por TIMOTHY A. CLARY / AFP Equipes de emergência trabalham enquanto um CRJ-900 da Air Canada Express permanece na pista após colidir com um caminhão de bombeiros da Autoridade Portuária no Aeroporto LaGuardia, em Nova York.



Um áudio da torre de comando do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, revelou nesta terça-feira (23) a tentativa de evitar colisão entre um avião da Air Canada Express e um caminhão de bombeiros. O acidente deixou dois mortos, o piloto e o copiloto, e 41 pessoas a bordo foram levadas ao hospital.

De acordo com a gravação, um controlador de tráfego autorizou o veículo a cruzar a pista e, em seguida, ordenou com urgência que ele parasse, mostra uma gravação.

A aeronave, operada pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, atingiu o caminhão de bombeiros na pista 4 por volta das 23h40, enquanto o veículo se dirigia a outra ocorrência.

Veja o diálogo abaixo:

Motorista: “Caminhão um e equipe, Torre de LaGuardia. Solicitando cruzar a pista 4 em Delta.”

Controlador: “Caminhão um e equipe, autorizado cruzar a pista 4 em Delta.”

Motorista: “Caminhão um e equipe cruzando a pista 4 em Delta.”

Controlador: “Frontier 4195, pare aí, por favor. (Pausa.) Pare, pare, pare, caminhão um, pare, pare, pare. Pare, caminhão um, pare! Pare, caminhão um, pare.”

(Alarme dispara.)

“Jazz 646. Jazz 646, vejo que você colidiu com um veículo. (Inaudível.) Mantenha posição. Sei que ele não pode se mover. Equipes estão indo até você agora.”

Minutos depois:

Segundo controlador: “Cara, isso não foi nada bom de ver.”

Primeiro controlador: “Eu sei. Eu estava aqui. Tentei avisar minha equipe. E já estávamos lidando com uma emergência antes. Eu errei.”

Segundo controlador: “Não, cara, você fez o melhor que pôde.”

Colisão no aeroporto LaGuardia

A colisão deixou dois mortos e dezenas de feridos, além de ter provocado a suspensão do tráfego aéreo, informaram as autoridades nesta segunda-feira. O piloto e o copiloto morreram no acidente, informou Kathryn Garcia, diretora da autoridade portuária da cidade, em uma entrevista coletiva. Quarenta e uma pessoas foram levadas ao hospital, algumas com “ferimentos graves”, mas 32 já receberam alta, afirmou Garcia.

Dois agentes de resgate de aeronaves e de combate a incêndios continuam hospitalizados em “situação estável e sem ferimentos que coloquem suas vidas em risco”, acrescentou. “Eles conseguiram falar e estamos notificando as famílias”.

Imagens da AFP mostram os danos na parte dianteira e na cabine do avião da Air Canada Express, que pousou em LaGuardia procedente de Montreal. O avião, um CRJ-900 operado pela Jazz Aviation, parceira regional da empresa canadense, atingiu o caminhão dos bombeiros às 21h40 de domingo (22h40 de Brasília), quando o veículo participava do auxílio em outro incidente, informou a autoridade portuária de Nova York.

Segundo uma lista preliminar de passageiros, quatro das 76 pessoas a bordo do avião eram tripulantes. A autoridade portuária afirmou que o aeroporto permanecerá fechado até pelo menos 14h00 (15h00 de Brasília) “para permitir uma investigação exaustiva”.

*AFP