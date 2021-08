Peixe com ‘dentes humanos’ surpreende pescadores nos EUA; veja fotos

Peixe-ovelha foi encontrado na Carolina do Norte e usa sua arcada dentária para capturar as presas

Divulgação/Facebook/Jennettes Pier Nome do peixe é dado pela semelhança dos dentes molares aos de ovelhas



Uma foto compartilhada nas redes sociais causou surpresa entre os internautas. A imagem trata-se de um peixe-ovelha, animal que possui uma carga dentária muito similar à humana. Apesar de sua aparência rara, o peixe não é incomum de ser encontrado nos Estados Unidos e, inclusive, existe no Brasil uma espécie parecida com ele, chamada popularmente como sargo-de-dentes. O peixe-ovelha possui esse nome pois seus dentes são semelhantes aos das ovelhas. Porém, os molares são utilizados para capturar presas no fundo das águas. A imagem do peixe-ovelha foi compartilhada pelo Jennette’s Pier. O animal teria sido fisgado por Nathan Martin, que frequenta usualmente o cais. Em entrevista ao jornal local McClatchy News, Martin descreveu a experiência como uma “briga boa”, devido a dificuldade de captura do bicho, que costuma ser conhecido e disputado entre os pescadores assíduos de Nags Head, no litoral da Carolina do Norte. “Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente.” O bicho ainda virou motivo de brincadeiras e piadas nas redes sociais. “Esse peixe tem dentes melhores que os meus”, escreveu um usuário.