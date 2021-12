Pelo menos 27 pessoas morrem em incêndio em Osaka, no Japão

Prédio comercial foi consumido pelas chamas às 10h desta sexta-feira (horário local)

KYODO / Reuters Local era uma clínica para saúde mental e outros tratamentos



Um incêndio em um edifício comercial nesta sexta-feira, às 10h18 (horário local) matou ao menos 27 pessoas na cidade de Osaka, no Japão, de acordo com a emissora pública NHK. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros da cidade. O prédio de oito andares foi totalmente consumido pelas chamas em meia hora e a causa-mortis pode ter sido “parada cardiorrespiratória”. O fogo começou no quarto andar onde existia uma clínica que fornecia serviços de saúde mental e cuidados médicos no geral. Ao todo 28 pessoas estavam no local e os feridos foram encaminhados ao hospital. A área do incêndio é próxima a estação ferroviária de Kitashinchi, no oeste do país. Investigações serão feitas para descobrir a causa.