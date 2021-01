Pelo menos 34 pessoas morrem após terremoto na Indonésia

Mais de 800 pessoas ficaram feridas e outras 15 mil precisaram ser retiradas de casa na ilha de Sulawesi após tremor de magnitude 6.2 na Escala Richter

Basarnas Sulbar/via REUTERS/15.01.2021 Pelo menos 34 pessoas morreram após terremoto



Um terremoto de magnitude 6.2 na Escala Richter deixou pelo menos 34 pessoas mortas e 800 feridas na ilha de Sulawesi, na Indonésia, nesta sexta-feira, 15. Segundo a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geografia do país, o tremor foi originado em uma profundidade de 10 quilômetros e pelo menos 15 mil pessoas precisaram ser retiradas de casa por estarem em áreas de risco. Muitas construções desabaram e um hospital da região precisou atender feridos do lado de fora após ficar lotado. “Ainda estamos evacuando áreas e construindo abrigos. Muitas pessoas estão soterradas nas ruínas”, afirmou um dos socorristas, identificado apenas como Ardinsyah, à mídia local

Segundo o governo do país, três deslizamentos de terra, cortes de eletricidade e rachaduras em pontes foram registradas após os tremores. Pelo menos 300 casas e dois hotéis tiveram danos. “Sem dúvidas esse é um dos resgates mais desafiadores”, afirmou o diretor da Federação Internacional da Cruz Vermelha na Indonésia, Jan Gelfand. Segundo ele, a alocação de recursos para cuidar da pandemia do novo coronavírus pode dificultar a logística no resgate de vítimas do terremoto e deve contribuir com a proliferação da doença na região. Mais de 100 voluntários da organização estão na região e concentram esforços em ajudar as pessoas presas sob escombros.