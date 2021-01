Terremotos atingem Argentina e Chile na madrugada deste domingo

Não há informações de danos materiais ou pessoas feridas nos abalos

Reprodução/Google Maps A cidade, próxima da fronteira com o Chile, fica a 1.623 quilômetros da capital Buenos Aires



Um terremoto de 6,1 graus foi registrado às 00h54 (horário local) deste domingo, 10, na cidade de San Antonio de Los Cobres, no noroeste da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). A cidade, próxima da fronteira com o Chile, fica a 1.623 quilômetros da capital Buenos Aires. O tremor ocorreu a uma profundidade de 217 quilômetros e teve epicentro a 37 quilômetros da cidade. Não há até o momento informações sobre danos materiais ou feridos.

Outros terremotos de menor intensidade foram registrados no Chile, também na madrugada deste domingo. Um deles, com 4,5 graus, foi a 79 quilômetros ao leste de Arica, na região norte do país e a 2.035 quilômetros da capital Santiago. O abalo aconteceu a 118,5 quilômetros de profundidade e foi registrado, de acordo com o USGS, às 00h27 — também pelo horário local. Um segundo terremoto, com 4,7 graus, teve epicentro a 41 quilômetros ao oeste da cidade de Santa Cruz, a 182 quilômetros ao Sul da capital chilena. O tremor teve profundidade de 41,5 quilômetros, e foi registrado às 5h15, também pelo horário local Nos dois casos, também não há registros de danos ou feridos.

*Com informações do Estadão Conteúdo