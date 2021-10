Pelo menos seis pessoas morrem em protesto do Hezbollah no Líbano

Vítimas teriam levado tiros na cabeça enquanto caminhavam pelas ruas de Beirute após serem alvos de ‘narcoatiradores’ escondidos em telhados

EFE/EPA/NABIL MOUNZER Pelo menos seis pessoas morreram na ocorrência



O ministro do Interior do Líbano, Bassam Maulaui, confirmou nesta quinta-feira, 14, que seis pessoas morreram em um ataque durante protestos organizados pelo movimento islâmico Hezbollah no país. As pessoas teriam ido às ruas para pedir a destituição do juiz Tarek Bitar, que é responsável pelas investigações em torno da explosão que deixou mais de 200 mortos no Porto de Beirute e destruiu parte da capital em agosto de 2020. Segundo o ministro, os xiitas foram vítimas de “narcoatiradores”, que estavam escondidos em telhados no caminho da manifestação, na área de Teyouneh, que divide os bairros cristãos dos xiitas, e atingiram alguns manifestantes na cabeça. Outras 30 pessoas teriam ficado feridas com o lançamento de granadas contra a multidão. O número de seis mortos também foi confirmado pela Cruz Vermelha, mas há possibilidade de aumentar.