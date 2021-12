Peruano detectado com Ômicron no Japão passou pelo Brasil antes de desembarcar na Ásia

Segundo Ministério da Saúde do país latino, não é possível saber onde viajante foi contaminado; até o momento, Peru não tem casos confirmados da nova cepa

EFE/EPA/KIM LUDBROOK Segundo caso da variante Ômicron detectado no Japão acometeu peruano que tinha passado pelo Brasil



O Ministério da Saúde do Peru informou nesta quarta-feira, 1º, que o viajante que saiu do país latino para o Japão e foi detectado com a variante Ômicron da Covid-19 tinha passado pelo Brasil antes de desembarcar no país asiático. Segundo o diretor do Centro Nacional de Epidemiologia da pasta, César Munayco, ainda não é possível saber onde a infecção do viajante ocorreu e o órgão tenta mapear os contatos que ele teve antes de embarcar. “Essa pessoa também esteve no Brasil, por isso, seguimos refazendo toda a rota, para ver onde que ele se infectou”, disse. Até o momento, o país não tem qualquer caso positivo da variante descoberta na África do Sul. O caso do peruano foi o segundo detectado no Japão até esta quarta-feira. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sinalizou casos da variante em pelo menos 20 países. No Brasil, três casos importados foram detectados: dois de viajantes vindos da África do Sul e um de um viajante da Etiópia. Todos são monitorados em São Paulo.