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Petróleo cai abaixo dos US$ 100, enquanto bolsas sobem após trégua em guerra

Estados Unidos e Irã concordaram na terça-feira (7) com uma paralisação de duas semanas no conflito; além disso, Teerã também indicou a reabertura do Estreito de Ormuz

  • Por Jovem Pan
  • 08/04/2026 08h21
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PUNIT PARANJPE / AFP Um barco de passageiros passa navegando pelo petroleiro Kashimasan, de bandeira indiana, atracado perto de um terminal de descarregamento na Ilha Butcher, na costa de Mumbai, em 1º de abril de 2026. O Ministério do Petróleo da Índia afirmou em 1º de abril que os preços do combustível de aviação doméstico subiriam, já que a guerra no Oriente Médio elevou os custos de energia, mas que isso havia protegido as companhias aéreas de um aumento esperado de 100%. Barco de passageiros passa navegando pelo petroleiro Kashimasan, de bandeira indiana, atracado perto de um terminal de descarregamento na Ilha Butcher, na costa de Mumbai, em 1º de abril

O barril do petróleo caiu abaixo dos US$ 100 e as bolsas dispararam nesta quarta-feira (8), depois que Estados Unidos e Irã concordaram com uma trégua de duas semanas, durante a qual espera-se que Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

O petróleo bruto de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), caiu 16,2%, para US$ 94,66 (R$ 488,62) o barril nesta quarta-feira, enquanto o petróleo Brent, referência internacional, recuou 14,9%, para US$ 93 (R$ 480).

Da mesma forma, os preços do contrato de gás natural de referência europeu, o TTF holandês, caíram quase 20% na abertura do pregão desta quarta-feira.

Após mais de um mês de ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irã anunciou ter concordado em iniciar negociações com Washington na sexta-feira (3), no Paquistão, que vem atuando como mediador, com o objetivo de pôr fim ao conflito.

“Sujeito a que a República Islâmica do Irã aceite a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA E SEGURA do Estreito de Ormuz, aceito suspender o ataque contra o Irã por um período de duas semanas”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, confirmou por duas semanas a passagem segura de navios pelo Estreito, por onde circula um quinto do petróleo mundial.

“Após a Casa Branca recuar, o mercado do petróleo começa a retomar um funcionamento mais fluido e equilibrado”, com o desaparecimento do prêmio de risco dos últimos dias, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management.

Bolsas respondem

No mercado de ações, o índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 5,4%, enquanto o Kospi de Seul subiu 6,87% e o índice de Xangai avançou 2,7%. O índice de Hong Kong registrou alta de mais de 3% durante o pregão.

As bolsas de valores de Londres, Paris e Frankfurt também abriram em forte alta, impulsionadas pelo anúncio da trégua.

As ações do Oriente Médio também registraram valorização, com os papéis de Dubai subindo 8,5% e os de Abu Dhabi, 3%.

Enquanto isso, as ações das principais petrolíferas caíram na abertura dos mercados europeus.

Em Londres, as ações da BP caíram 8,35% e as da Shell recuaram 7,7% pouco depois das 7h20 GMT.

A TotalEnergies caiu 5,63% em Paris, enquanto a ENI recuou 7,15% em Milão e a Repsol, 8,1% em Madri.

O ouro, afetado nas últimas semanas pelas perspectivas de aumento da inflação e alta dos juros pelos bancos centrais, também se recuperava após o anúncio de um cessar-fogo no Irã.

A 0h20 GMT, a cotação da onça subia 2,30%, aos US$ 4.815. Já o dólar caía frente ao euro e ao iene. A moeda americana cedia 0,63%, aos 158,62 ienes por dólar.

*Com informações da AFP

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