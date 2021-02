Pfizer estuda se 3ª dose da vacina contra Covid-19 é eficaz contra novas variantes

Junto com a BioNTech, a empresa farmacêutica fará testes com 144 voluntários para descobrir se uma injeção de reforço poderia aumentar a proteção contra as versões britânica, sul-africana e brasileira do coronavírus

EFE/ Carlos Lemos A Pfizer a BioNTech já haviam concluído que o padrão recomendado de duas doses do imunizante surte uma resposta imune menor diante das novas cepas do Sars-Cov-2



A Pfizer e a BioNTech deram início nesta quinta-feira, 25, a um estudo para descobrir que se uma terceira dose da sua vacina contra a Covid-19 poderia garantir a proteção contra as novas variantes do coronavírus. As empresas farmacêuticas já haviam concluído que o padrão recomendado de duas doses do imunizante surte uma resposta imune menor diante das novas cepas do Sars-Cov-2. Agora, a ideia é dar uma terceira injeção da vacina em 144 voluntários que já receberam as duas primeiras doses entre seis e 12 meses atrás. Na sequência, essas pessoas serão expostas às novas variantes do coronavírus em três ocasiões: logo depois de receberem a terceira dose, depois de uma semana e depois de um mês.

A Pfizer e a BioNTech não especificaram quando terão os resultados dessa pesquisa, que mostrará se mais uma aplicação do imunizante é ou não capaz de aumentar a eficácia contra as versões britânica, sul-africana e brasileira do vírus. As empresas farmacêuticas também planejam desenvolver uma nova vacina contra a Covid-19 que atue especificamente contra as variantes, consideradas mais transmissíveis que a versão que deu origem à pandemia.