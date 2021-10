Polícia da Espanha apreende 450 quilos de cocaína em container procedente do Brasil

Droga chegou ao porto de Valência, na Espanha, após ser colocada em uma carga legal; ninguém foi preso até o momento

A Guarda Civil de Valença, na Espanha, anunciou nesta sexta-feira, 1, que apreendeu 450 quilos de cocaína dentro de um contêiner procedente do Brasil no porto da cidade. As mercadorias tinham sido colocadas na navegação com um sistema chamado “gancho cego”, no qual drogas e contrabando são incluídos por terceiros dentro de uma carga totalmente legal e sem o conhecimento das empresas exportadoras. Os traficantes costumam marcar os containers adulterados com selos para que funcionários do porto contratados anteriormente pelo crime resgatem os narcóticos. A carga chegou ao país europeu no dia 17 de setembro e uma inspeção de rotina encontrou as 15 bolsas suspeitas com sinais de manipulação. Dias de vigilância foram feitos pela polícia para tentar encontrar as pessoas responsáveis pelo resgate da droga, que não compareceram ao local. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.