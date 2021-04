Polícia da Suécia investiga ameaça de bomba em avião

Informação foi divulgada pela corporação através de um comunicado publicado às 23h09 (horário local); passageiros foram evacuados

Reprodução/Google Street View Avião pousou no aeroporto depois de deixar a Polônia



A polícia da Suécia está investigando uma ameaça de bomba dentro de um avião no Aeroporto de Landvetter nesta quinta-feira, 1º. A informação foi divulgada pela corporação através de um comunicado publicado as 23h09 no horário local. Segundo a nota, a suspeita é de que o explosivo esteja dentro de um avião que chegou ao aeroporto depois de deixar a Polônia mais cedo. Em entrevista ao jornal sueco Aftonbladet, Anders Lännholm, chefe do Centro de Resgates Marítimos e Aéreos, afirmou que a informação foi dada à tripulação logo após a decolagem, mas que a equipe decidiu seguir viagem e pousas em Landvetter. As autoridades informaram, ainda, que equipes da proteção nacional contra bombas está atuando na operação. Ainda segundo veículos de imprensa europeus, cerca de 30 pessoas, entre passageiros e tripulação, estavam na aeronave e foram evacuados. Entretanto, as autoridades não confirmam quantas pessoas estão envolvidas no caso.