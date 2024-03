Polícia de Nova Jersey prende homem ‘extremamente perigoso’ suspeito de matar madrasta, irmã e mais uma mulher

Andre Gordon, de 26 anos, se entregou pacificamente após um esforço de várias horas para detê-lo

Joe LAMBERTI/AFP Polícia cerca casa onde acreditava que Andre Gordon estava barricado



A polícia do estado americano de Nova Jersey prendeu um suspeito “extremamente perigoso” neste sábado (16) após ele supostamente ter matado três membros de sua família em dois ataques a tiros. Andre Gordon, de 26 anos, se entregou pacificamente após um esforço de várias horas para detê-lo, de acordo com a porta-voz do Departamento de Polícia de Trenton, Lisette Rios. Gordon é suspeito de roubar um carro em Trenton e dirigir cerca de 65 km até uma casa no subúrbio de Levittown, ao norte de Filadélfia, no estado vizinho da Pensilvânia. Lá, teria matado sua madrasta, de 52 anos, e sua irmã, de 13 anos.

Após o primeiro ataque, Gordon foi até outra residência próxima, onde baleou e matou uma mulher de 25 anos e agrediu a mãe da vítima com a coronha de seu fuzil. Ele então roubou um utilitário e retornou a Trenton cruzando a fronteira estadual. A polícia acreditava que Gordon estava barricado em uma casa de três andares em Trenton e o descreveu como armado e “extremamente perigoso”. Após um pedido para que se entregasse, ele foi localizado em outro local na mesma cidade e preso sem ferimentos.

*Com informações da AFP