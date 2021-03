Polícia de Nova York procura motoqueiros que atiraram contra parquinho no Bronx

A polícia de Nova York está atrás de informações sobre dois homens que estiveram em um tiroteio no Bronx no início do mês. A dupla estava em uma moto scooter e o passageiro disparou diversos tiros em direção a um playground no bairro. O ataque aconteceu no Magenta Playground, por volta das 17h30, do dia 12 de março. Em câmeras de segurança dá para ver os dois usando blusas com capus, máscaras pretas e jeans. Eles passam em frente ao parquinho uma vez para observar e na volta atiram. O local estava cheio de crianças, mas ninguém se feriu. De acordo com a polícia, apenas os carros que estavam estacionados na rua sofreram avarias por conta dos tiros. O apelo para reconhecimento dos suspeitos foi feito pelo comissário da polícia de Nova York, Dermot Shea, em sua conta oficial do Twitter. As autoridades pedem ajuda para quem os reconhecer entrar em contato.

🚨NYC: Help @NYPDDetectives identify the 2 individuals that drove by & shot into a crowd inside a #Bronx PLAYGROUND. The incident occurred on 3/12, around 5:30 PM, at the Magenta Playground on Olinville Ave & Rosewood St.

Anyone with info please call ☎️ @NYPDTips at 800-577-TIPS pic.twitter.com/HqFYvfkQ4d

— Commissioner Shea (@NYPDShea) March 23, 2021