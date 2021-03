Polícia dos Estados Unidos alerta para novo plano de invasão ao Capitólio

O complô pode estar relacionado ao movimento conspiratório QAnon e à sua crença de que nesta quinta-feira, 4, o ex-presidente Donald Trump retomará o poder

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS A Polícia do Capitólio disse que levou o alerta muito a sério e já reforçou a segurança do edifício, invadido no dia 6 de janeiro



O governo dos Estados Unidos foi alertado de que um grupo não identificado possui um plano de invadir o edifício do Congresso Nacional nesta quinta-feira, 4. Em nota, a Polícia do Capitólio afirmou que obteve a informação através dos serviços de inteligência do país e já fez atualizações de segurança significativas para impedir qualquer tentativa de invasão. Entre elas estaria a instalação de uma barreira física em torno do prédio e o aumento na quantidade de funcionários da segurança.

A emissora de televisão norte-americana CNN afirma que o complô foi descoberto pelo FBI e pelo Departamento de Segurança Nacional e que ele aponta para um aumento nas discussões entre os grupos extremistas de invadir novamente o Capitólio. Os apoiadores da teoria da conspiração QAnon, por exemplo, acreditam que nesse dia 4 de março o ex-presidente Donald Trump tomará posse novamente, já que entre 1793 e 1933 as cerimônias de posse aconteciam nessa data.

*Com informações da EFE