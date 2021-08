Polícia dos EUA prende homem que ameaçava explodir bombas ao lado do Capitólio

Norte-americano teria feito transmissões ao vivo nas redes sociais afirmando que causaria danos a quarteirões da capital do país; polícia continua a buscar evidências de explosivos

EFE/EPA/SHAWN THEW Prédios foram evacuados em Washington D.C. após ameaça de bomba



A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos prendeu um homem que ameaçava explodir uma bomba ao lado da biblioteca do Congresso Nacional, em Washington D.C., após pouco mais de quatro horas de negociações. O suspeito, que seria um cidadão norte-americano identificado como Ray Roseberry, teria estacionado uma caminhonete preta dirigida por ele ao lado do prédio público por volta das 9h15 (10h15, no horário de Brasília) e foi rapidamente notado pelos policiais de plantão. “O motorista da caminhonete disse ao policial que se aproximou dele que ele tinha uma bomba e o oficial notou algo que parecia ser um detonador na mão do homem. Imediatamente, nós esvaziamos os prédios ao redor do local”, afirmou o chefe de polícia do Capitólio, Thomas Manger, em coletiva de imprensa. Ele afirmou que os congressistas estão de férias, mas outros funcionários que trabalham nos prédios oficiais foram retirados do local.

Além da polícia do Capitólio, o FBI, a polícia de Washington D.C. e os bombeiros foram chamados para negociações. O homem fazia transmissões ao vivo pelas redes sociais, criticando o atual governo de Joe Biden, e afirmando que era um “verdadeiro patriota”. Ele teria afirmado, ainda, que se qualquer pessoa disparasse um tiro contra o carro dele, quatro bombas plantadas na cidade destruiriam dois quarteirões inteiros de Washington D.C. Por volta das 14h45 no horário local (15h45 no horário de Brasília), o chefe de polícia afirmou que o homem se rendeu e foi preso, mas a cena continuava ativa e uma busca por bombas seria feita no veículo e em outros pontos da cidade nas próximas horas.

“Nós sabemos que o Sr. Roseberry perdeu algumas pessoas da família dele, acreditamos que a mãe dele tenha morrido recentemente. Falamos com membros da família dele e soubemos que ele estava lidando com outros problemas”, afirmou. O oficial disse que, até o momento, não há qualquer evidência de que ele tenha servido ao Exército ou que ele tenha apoio de qualquer outra pessoa para fazer a ameaça. A polícia não esclareceu a quais crimes o homem vai responder nem deu maiores informações sobre para onde ele foi levado após ser preso. Até o momento, apenas containers com gás propano foram encontrados na mala da caminhonete dele.