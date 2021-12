Polícia identifica homem que causou 5 mortes em diversos tiroteios nos EUA

Lyndon McLeod, de 47 anos, estaria no radar das forças de segurança e foi morto após ser confrontado pela polícia por causar os assassinatos

Michael Ciaglo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Atirador deixou pelo menos cinco pessoas mortas em momentos separados



A polícia identificou nesta terça-feira, 28, o homem que protagonizou uma série de tiroteios em Denver e nas proximidades de Lakewood, ambos no estado do Colorado, nos Estados Unidos, matando cinco pessoas e deixando outras duas outras feridas. Lyndon McLeod, de 47 anos, que morreu depois de ser confrontado pela polícia, foi acusado de abrir fogo em vários locais em Denver e Lakewood nesta segunda-feira, mas a causa ainda não era conhecida. O chefe de Polícia de Denver, Paul Pazen, declarou em entrevista coletiva que o sujeito estava no radar das forças de segurança porque foi alvo de duas investigações anteriores, uma de 2020 e outra do começo deste ano. “Nenhuma acusação criminal estadual ou federal havia sido apresentada contra ele”, esclareceu. O porta-voz da polícia de Lakewood, John Romero, disse na mesma coletiva que uma das vítimas foi identificada como Danny Scofield, de 38 anos, que foi baleado por McLeod em uma loja de tatuagens.

Nesta terça, Sarah Steck, de 28 anos, uma funcionária do hotel com quem o agressor teve uma conversa muito breve antes de atirar nela, morreu no hospital, segundo Romero. O jornal “The Denver Post” informou que uma das três vítimas em Denver foi identificada por familiares como Alicia Cardenas, de 44 anos. Romero disse que McLeod eventualmente confrontou uma policial de Lakewood enquanto ela caminhava pela região de compras de Belmar. Após ser ferida, a policial conseguiu acertá-lo. De acordo com relatos, o primeiro tiroteio em uma rua de Denver ocorreu por volta das 17h (local, 21h de Brasília). Nesse caso, o suspeito atirou em três pessoas: duas mulheres foram mortas e um homem foi ferido. Um segundo tiroteio aconteceu pouco depois, no qual outro homem foi morto, e um terceiro ocorreu mais tarde, mas ninguém ficou ferido. A polícia localizou o carro do suspeito, e uma perseguição foi feita com tiros trocados sem ferimentos. O suspeito conseguiu fugir, mas se envolveu novamente em outro incidente em Lakewood, em que uma mulher foi morta. Pouco depois, atirou na funcionária de um hotel e em seguida confrontou uma policial.

*Com informações da EFE