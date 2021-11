Polícia italiana usa jatos de água para dispersar manifestação contra Bolsonaro

Policiais usaram cassetetes e bombas de gás lacrimogênio para reprimir manifestantes em Pádua

Reprodução/Twitter/@localteamtv Polícia italiana jogou água contra os manifestantes em Pádua



A polícia italiana reprimiu uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na cidade de Pádua, no norte do país, nesta segunda-feira, 1º. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que os policiais dispersam o protesto com canhões de água. Os agentes também utilizaram cassetetes e bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes. Bolsonaro foi à Itália para o encontro do G20, em Roma. Nesta segunda, ele recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Vêneta, na província de Pádua, pelo fato de seu bisavô, Vittorio Bolzonaro, ter nascido na região. “Estou aqui em Pádua, origem da família Bolsonaro. É uma emoção muito grande encontrar os parentes, né? É a primeira vez que a gente vem na Itália, então é bom a gente rever as raízes, porque meus avós foram ao Brasil em busca de dias melhores pela dificuldade que a Itália apresentava no momento. Então, é gratificante. Fui bem recebido aqui, obrigado a todos”, disse.