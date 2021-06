Polícia prende suspeito de matar pelo menos três pessoas em ataque a faca na Alemanha

Além das mortes, pelo menos seis vítimas feridas foram confirmadas pela polícia; informações sobre suspeito do crime ainda não foram reveladas

HarryNL/Flickr/Creative Commons/ 27.07.2017 Polícia prendeu suspeito de cometer crime



Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um ataque a facadas em uma rua da cidade de Wurtzburgo, na Alemanha, nesta sexta-feira, 25. Em uma publicação nas redes sociais, a polícia da Baviera informou que um suspeito de cometer o crime foi preso e não há evidências de que qualquer outra pessoa esteja envolvida nos ataques. “Não há risco à população, mas temos mortes e feridos a lamentar”, afirma trecho do posicionamento oficial. Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito, que foi atingido com um tiro na perna e imobilizado. A cidade de Wurtzburgo tem cerca de 30 milhões de habitantes.