Polonesa que diz ser Madeleine McCann já vendeu conteúdos eróticos na internet

Julia Wandelt confirmou a um jornal espanhol que tem um passado pornô, mas negou ser atriz

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemccan Polonesa Julia Wandelt, diz ser Madeleine McCann, alemã desaparecida desde 2007



A polonesa Julia Wandelt, 21 anos, que diz ser Madeleine McCann, já vendeu conteúdos eróticos na internet, segundo o jornal espanhol ‘EL País‘. A menina, que utiliza as redes sociais para mostrar suas semelhanças com a alemã que desapareceu em 2007 durante uma viagem com a família para Portugal, tentou apagar os rastros de suas contas nas redes sociais, mas o jornal mostrou que ela tinha conta nos sites Manyvids, Modelhub e IwatClips, além de um perfil verificado no Pornohub – um dos sites pornográficos mais populares do mundo. Na semana passada, a família da jovem já havia informado que ela já tentou de tudo para ser famosa e as autoridades descartaram que ela é quem diz ser, porque as evidências não batem. O fato dela ter uma conta no Pornohub, mostra que ela mentiu em suas declarações. Segundo Julia, ela nunca teve acesso aos seus documentos oficiais, contudo, para poder se cadastrar no site, é necessário mostrar a documentação oficial. Procurada pelo ‘EL País’, a polonesa confirmou que tinha publicações eróticas. “Tenho um passado no pornô, mas não sou atriz. O que fiz não muda nada”, afirmou. Apesar de ainda ser um mistério o desaparecimento de Madeleine McCann, a polícia acredita que ela foi assassinada. O alemão Christian B, de 45 anos, foi indiciado como suspeito formal. Ele está cumprindo pena de sete anos na prisão de segurança máxima de Oldenburg, no norte da Alemanha, pelo estupro de uma americana de 72 anos.