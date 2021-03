Polônia determina novo lockdown após registrar 25 mil casos diários de Covid-19

A quantidade é duas vezes maior do que a contabilizada em fevereiro; autoridades relacionam o aumento nas infecções pelo novo coronavírus com a variante britânica

EFE/EPA/Pawel Supernak Praça de Varsóvia, capital da Polônia, foi fotografada completamente vazia antes do início do lockdown



Depois de registrar 25 mil casos diários de Covid-19, número que não era observado desde novembro e é duas vezes maior do que o contabilizado em fevereiro, a Polônia decretou um lockdown parcial com três semanas de duração. A partir deste sábado, 20, as escolas voltarão ao regime de ensino virtual e os estabelecimentos considerados não essenciais ficarão proibidos de abrir. Já as creches e as igrejas continuarão funcionando com algumas limitações. Ao anunciar a volta das medidas, que tinham sido suspensas no mês passado, o Ministério da Saúde relacionou o aumento nas infecções pelo novo coronavírus com o surgimento da variante identificada pela primeira vez no Reino Unido, que teria sido responsável por mais de 52% dos novos casos. De acordo com pesquisadores, a nova cepa é mais contagiosa e também mais mortal do que a versão original do Sars-Cov-2. Até agora, 4,6 milhões de poloneses já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.