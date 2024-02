Por narcotráfico, Equador enfrenta crise de violência

País se tornou centro do narcotráfico, com cartéis mexicanos e colombianos dominando o comércio de drogas; apreensões mostram aumento do tráfico internacional.

Fernando Machado/AFP - 09/01/2024 Soldados equatorianos revistam um homem durante uma patrulha nas ruas de Cuenca, Equador, em 9 de janeiro de 2024, um dia depois que o presidente equatoriano Daniel Noboa declarou estado de emergência após a fuga da prisão de um perigoso chefe do narcotráfico.



O Equador enfrenta uma crise de violência, com um aumento significativo no número de assassinatos relacionados a gangues e organizações criminosas. Isso porque o país se tornou um centro estratégico do narcotráfico, tanto pelos cartéis mexicanos quanto por narcotraficantes europeus, passando por grupos armados colombianos. O país virou um alvo do narcotráfico internacional por conta de sua posição geográfica, entre Colômbia e Peru, dois grandes centros produtores quando o assunto são drogas.

No período de 4 anos, entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, as autoridades locais apreenderam 619 toneladas de drogas ilícitas, sendo 87% destinadas ao tráfico internacional e 13% ao consumo doméstico. O enfraquecimento das instituições estatais nos últimos governos e o aumento do cultivo de cocaína contribuíram para o crescimento do narcotráfico. Grupos criminosos locais, como Los Choneros e Los Lobos, se aliaram a cartéis estrangeiros para controlar rotas das drogas e lucrar com o tráfico. Cartéis como Sinaloa e Jalisco Nueva Generación financiam as gangues locais e a logística das operações é é facilitada pelos portos equatorianos. A falta de controle estatal nas prisões permitiu que as gangues operassem livremente e planejassem a exportação de drogas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA