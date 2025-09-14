Jovem Pan > Notícias > Política > Lula responde Trump e diz que julgamento de Bolsonaro não foi ‘uma caça às bruxas’

Lula responde Trump e diz que julgamento de Bolsonaro não foi ‘uma caça às bruxas’

Em sua primeira reação após a decisão contra seu opositor, o presidente afirmou estar ‘orgulhoso da Supremo Tribunal Federal por sua decisão histórica’

  14/09/2025 14h27
'Não se tratou de uma 'caça às bruxas''

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu neste domingo (14) às críticas de seu contraparte americano, Donald Trump, contra a condenação por tentativa de golpe de Estado do ex-mandatário Jair Bolsonaro (2019-2022). Em sua primeira reação após a decisão contra seu opositor, Lula afirmou estar “orgulhoso da Supremo Tribunal Federal por sua decisão histórica” (em tradução livre) e acrescentou que “não se tratou de uma ‘caça às bruxas'”, em um artigo de opinião publicado pelo jornal americano The New York Times.

Trump havia dito que o processo contra Bolsonaro é uma “caça às bruxas” e, esta semana, classificou a condenação do ex-presidente brasileiro a 27 anos de prisão como “muito surpreendente”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

