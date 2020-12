Portugal registra recorde diário de mortes por Covid-19

Recorde anterior era de 91 óbitos registrados em um período de 24 horas; país já contabilizou 340.287 casos da doença

EFE/EPA/JOSE COELHO País soma 5.373 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.



Passando pela segunda onda de Covid-19, Portugal registrou 95 novas mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas, o que representa o novo recorde diário de mortos desde o início da pandemia, em março deste ano. Até então, o maior número de mortes havia sido registrado em 16 de novembro, quando 91 pessoas morreram em decorrência pela doença. Com os novos números, o país chegou a 5.373 mortes causadas pela Covid-19.

Nas últimas 24 horas também foram registrados 5.080 novos casos da doença, o que mostra um grande aumento em comparação ao dia anterior, quando foram registradas 3.134 novas contaminações. Desde o início da pandemia, foram registrados 340.287 casos da doença em território português, sendo que, segundo as autoridades de saúde, 71.266 casos estão ativos. A Direção Geral de Saúde do país também informou que 3.230 pessoas estão internadas, sendo que 507 estão em UTI’s. Por conta dos números, Portugal está em estado de emergência, o nível mais alto de alerta do país, até 23 de dezembro. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, estuda prolongar as medidas até depois do Natal.

*Com informações da EFE