Prédio de 21 andares desaba em Lagos, na Nigéria

Reprodução/Twitter/@RawNews1st Edifício de 21 andares desabou em Lagos



Um edifício de 21 andares desabou nesta segunda-feira, 1º, em Lagos, capital econômica da Nigéria. Segundo a BBC África, as autoridades locais acreditam que várias pessoas estão presas nos escombros, incluindo trabalhadores de construção civil e empreiteiros do prédio. De acordo com a CNN Internacional, representantes da empresa responsável pela construção do imóvel estavam no local com potenciais compradores dos apartamentos no momento em que o prédio desabou. O número exato de vítimas ou feridos ainda não foi divulgado. Equipes de resgate isolaram a área e iniciaram as buscas por sobreviventes. O motivo do desabamento ainda não está claro. Esse tipo de acidente, no entanto, é relativamente comum em Lagos por causa dos regulamentos de construção da cidade.