Presidente da Bolívia anuncia vacinação contra a Covid-19 na fronteira com o Brasil

Luis Arce explicou que tomou a decisão após ver ‘como a doença piorou no território brasileiro’ e levando em conta a ‘ampla fronteira’ que os países compartilham

EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo A Bolívia vai começar a vacinação nas fronteiras com o Brasil



Presidente da Bolívia, Luis Arce anunciou neste sábado, 27, que orientou as autoridade de saúde nacionais a iniciarem a vacinação na fronteira com o Brasil devido ao avanço da Covid-19 no país vizinho. Em evento na região sulista de Tarija, Arce explicou que tomou a decisão após ver “como a doença piorou no Brasil” e levando em conta a “ampla fronteira” que os países compartilham. “Orientamos o nosso ministro da Saúde (Jeyson Auza) a ir a todos os pontos da fronteira para vacinar a população boliviana, estamos fazendo isso”, analisou o mandatário, sem divulgar mais detalhes. Embora tenha sido registrada uma leve queda nos casos diários após uma segunda onda que começou a atingir a Bolívia em dezembro, surgiu a preocupação de que a variante brasileira do coronavírus já esteja no país. A preocupação se dá principalmente nos departamentos de Santa Cruz, Beni e Pando, que fazem fronteira com o Brasil e cujas autoridades regionais tomaram algumas medidas para reforçar os controles sanitários.

O município de Guayaramerín, em Beni, está disposto a fechar a passagem para o Brasil e a adotar um confinamento total nos domingos até 8 de abril, além de restrições de circulação, informou a prefeita, Helen Gorayeb. Em Puerto Quijarro, município que também faz divisa com o Brasil, foram reforçados os controles devido à morte por covid-19 de duas pessoas e a outros seis contágios ocorridos em um casamento em Corumbá (MS). As amostras das pessoas afetadas foram enviadas para o exterior para determinar a variante com a qual foram infectadas. Em Santa Cruz de la Sierra, terminais de ônibus e veículos do Brasil serão fumigados.

La Paz aguarda os resultados dos testes feitos com uma família de haitianos vindos do Brasil e em trânsito para o Equador, cujos membros deram positivo para a covid-19. Estas amostras também foram enviadas para laboratórios no exterior. Auza informou sobre outras medidas que estão sendo tomadas para atender os municípios na fronteira, como a contratação de profissionais da saúde, a entrega de testes de antígeno e a vacinação mencionada por Arce. A Bolívia totaliza 12.143 mortes por covid-19, entre 268.711 casos da doença, desde os primeros casos identificados em março de 2020. Até o momento, o país já administrou 259.171 doses de vacinas, contando com a primeira e a segunda doses dos imunizantes Sputnik V e Sinopharm.

*Com informações da Agência EFE