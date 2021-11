‘COP26 é nossa última e melhor esperança de atingir meta para o clima’, diz presidente da conferência

Em discurso de abertura, Alok Sharma defendeu que os líderes mundiais devem trabalhar para cumprir o que foi decidido no Acordo de Paris

EFE/EPA/Robert Perry Conferência começou neste domingo, 31



No discurso de abertura da COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia, o presidente da Conferência, Alok Sharma, afirmou que acredita ser possível alcançar metas ambiciosas para combater a crise climática. Em sua fala, Alok citou a importância do trabalho para reduzir as emissões de carbono e afirmou que os governantes já sabem o papel, uma vez que concordaram com o Acordo de Paris, firmado em 2015. Desde quando foi acordado que o aumento da temperatura deveria ficar em 2º C, a postura dos governos mudou, com os líderes definindo que o aumento deveria ser de no máximo 1,5º C, abaixo da meta original de 2015.

Ao comentar isso, Alok disse que os líderes mundiais devem trabalhar para cumprir o que foi decidido no Acordo de Paris. “A mudança climática rápida e intensa está deixando claro que a COP-26 é nossa última e melhor esperança de tornar 1,5.C possível de ser alcançado. O trabalho começa hoje. Vamos ter sucesso ou falhar. Como um todo”, afirmou Sharma. Durante a conferência, a ONU passa a ser responsável pelo território no qual o evento está acontecendo. Cerca de 10 mil policiais do Reino Unido estão trabalhando na segurança da conferência, que vai até o dia 12 de novembro.