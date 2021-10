Bolsonaro associa Lula ao narcotráfico e às Farc em entrevista à TV italiana

Presidente afirmou que o petista é ‘oportunista’ e foi financiado pela ditadura da Venezuela

Foto: José Dias/PR Presidente Jair Bolsonaro foi à Itália para encontro do G20



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez diversas críticas ao ex-presidente Lula (PT) neste domingo, 31, em entrevista ao canal italiano Sky tg24. O chefe do Executivo afirmou que o petista supostamente recebeu recursos do narcotráfico e disse que a liderança política dele começou quando ele teve contato com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). “Lula me acusa de genocídio porque é oportunista. Vou falar sobre o último caso que veio à tona: O chefe do serviço de inteligência venezuelano, preso há pouco, disse que recebeu recursos e que todas as autoridades de esquerda receberam recursos do narcotráfico, dinheiro também enviado para a Espanha”, declarou. “Lula quase levou à falência nossa maior empresa de petróleo, a Petrobras. É uma longa história. Sua liderança política começou quando ele teve contato com as Farc colombianas e a partir desse momento começou essa relação com o narcotráfico”, completou. Bolsonaro disse ainda que a chegada de seu governo em 2018 foi “um milagre salvou o Brasil”.